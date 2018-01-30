Устойчивая к воде Corsair K68 RGB механическая игровая клавиатура

Corsair объявила о выпуске новой механической игровой клавиатуры CORSAIR K68 RGB. Все клавиши K68 RGB, оснащенные 100% -ными клавишами CHERRY MX RGB, индивидуально подсвечиваются и программируются, что дает игрокам практически неограниченную настройку освещения.Каждый кнопочный переключатель также индивидуально экранирован от пыли и жидкостей до уровня защиты IP32, защищая от несчастных случаев, так что игровой процесс никогда не должен останавливаться. CORSAIR K68 RGB, оснащенный дополнительными функциями, от съемного подставки под запястье до специализированных мультимедийных клавиш и полностью программируемым с помощью программного обеспечения CORSAIR Utility Engine.Как и все механические клавиатуры CORSAIR K68 RGB использует только высококачественные золотые контактные переключатели Cherry MX немецкого производства для максимальной надежности и согласованности. Доступные с переключателями Cherry MX RGB Red, которые обеспечивают плавное, тихое и линейное нажатие.