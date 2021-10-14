Устройства Garmin теперь могут отслеживать уровень глюкозы

Компания Garmin выпустила новое приложение Dexcom для магазина Connect IQ. С сегодняшнего дня вы можете загрузить официальное приложение Dexcom из магазина Garmin Connect IQ. Это позволит диабетикам 1 и 2 типа отслеживать уровень глюкозы в крови непосредственно на совместимых часах Garmin или велокомпьютере. После того, как все настроено и работает должным образом, вы можете в режиме реального времени проверять уровень глюкозы в крови и трехчасовую историю на устройстве Garmin. Вы даже можете видеть уровни и тенденции во время тренировок прямо рядом с данными об эффективности. Эта интеграция будет неоценимой для людей с диабетом, которым необходимо внимательно следить за своим сахаром во время упражнений.