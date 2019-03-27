Утечка информации смартфона Xiaomi Mi 9X

Если вы следили за проектом Xiaomi Android One, то вы, скорее всего знаете, что версия Mi A2 была переименованной версией Mi 6X, с точки зрения аппаратного обеспечения. Точно так же Mi A1 представлял собой переупакованный Mi 5X, продаваемый только в Китае.

Теперь в сети появилась новая утечка Mi 9X, пролившая свет на то, что это устройство Mi A3. Mi 9X может иметь 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 1080p. Ожидается, что телефон будет иметь дизайн с вырезом на дисплее и датчиком отпечатков пальцев на дисплее. Что касается процессора, он будет работать на Snapdragon 675 SoC, который недавно был замечен на Redmi Note 7 Pro. С точки зрения внешнего вида ожидается градиентная отделка с защитой стекла 2.5D. Кроме того, есть упоминание только об одном варианте с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.