Утечка изображения Motorola Nio и некоторые характеристики

Компания Motorola готовится к запуску смартфона под именем Nio в первом квартале 2021 года. Это будет флагманский телефон на базе мобильной платформы Snapdragon 865. Некоторые ключевые характеристики смартфона уже известны, а теперь в сети появилось изображение грядущего флагмана.

Как видно на изображении, у смартфона Motorola Nio в верхнем левом углу экрана есть два отверстия для двух фронтальных камер. По слухам сети, двойная селфи-камера - это 16-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Ещё Motorola Nio имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, и он будет поставляться с предустановленной ОС Android 11. Порт USB-C телефона может поддерживать альтернативный режим DisplayPort, который позволит подключаться к внешним дисплеям. Также есть предположения, что смартфон может появиться с поддержкой необычной частоты обновления 105 Гц .

Тройная камера на задней панели телефона Nio включает 64-мегапиксельный объектив OmniVision OV64B, 16-мегапиксельный сверхширокий объектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Самая высокая модель телефона может иметь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Номер модели устройства - XT-2125.