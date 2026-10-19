Huawei Enjoy 100 Pro Max получит поддержку спутниковой связи

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Huawei Enjoy 100, которые еще не были представлены официально. Итак, старшей модели приписывают наличие 6,84-дюймового экрана LTPS с разрешением 1,5K+, 7-нанометровой 8-ядерной фирменной платформы Kirin 8020 с тактовой частотой до 2,29 ГГц и графическим ускорителем Maleoon 920, аккумулятора ёмкостью 8800 мАч, поддержки спутниковых сообщений через китайскую систему BeiDou, а также черной, белой, голубой и золотистой расцветок корпуса. Модели Huawei Enjoy 100 Pro и Enjoy 100 оснастят процессорами линейки Kirin K8000, фирменной операционной системой HarmonyOS 7 и батареей ёмкостью 6100 мАч. Первый выйдет в черном, белой, синем и фиолетовом цветовых вариантах, а второй – в чёрной, белой, голубой и оранжевой версиях.