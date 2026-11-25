В случае с Galaxy S27 Ultra Samsung, вероятно, предусмотрит ещё один вариант конфигурации. Базовая версия с 256 ГБ памяти должна получить те же 12 ГБ LPDDR5X и накопитель UFS 4.1, что и младшие модели. Модификация на 512 ГБ, как утверждается, будет оснащаться 12 ГБ оперативной памяти LPDDR6 и накопителем UFS 5.0. Наконец, топовая версия с 1 ТБ хранилища предложит 16 ГБ LPDDR6 и UFS 5.0. То есть покупателям, которые захотят получить наиболее современные и быстрые чипы памяти в Galaxy S27 Pro или Galaxy S27 Ultra, придётся выбирать более дорогие конфигурации с увеличенным объёмом хранилища. А ведь оперативная память LPDDR6 также должна предложить существенно более высокую пропускную способность относительно LPDDR5X, но и цена будет соответствующая.