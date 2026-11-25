Не все смартфоны серии Galaxy S27 получат свежую память

Следующее поколение флагманских смартфонов Samsung может получить неприятную особенность, которая затронет покупателей Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra. Согласно последним утечкам, компания собирается устанавливать наиболее современные модули оперативной и встроенной памяти только в конфигурации с увеличенным объёмом хранилища. Стандартные Galaxy S27 и Galaxy S27+ якобы получат по 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопители UFS 4.1 независимо от выбранного объёма хранилища — 256 или 512 ГБ. Аналогичная конфигурация ожидается у Galaxy S27 Pro в версиях на 256 и 512 ГБ. Только старшая модификация Pro с накопителем на 1 ТБ, по слухам, перейдёт на 16 ГБ оперативной памяти LPDDR6 и более быстрый накопитель UFS 5.0.

В случае с Galaxy S27 Ultra Samsung, вероятно, предусмотрит ещё один вариант конфигурации. Базовая версия с 256 ГБ памяти должна получить те же 12 ГБ LPDDR5X и накопитель UFS 4.1, что и младшие модели. Модификация на 512 ГБ, как утверждается, будет оснащаться 12 ГБ оперативной памяти LPDDR6 и накопителем UFS 5.0. Наконец, топовая версия с 1 ТБ хранилища предложит 16 ГБ LPDDR6 и UFS 5.0. То есть покупателям, которые захотят получить наиболее современные и быстрые чипы памяти в Galaxy S27 Pro или Galaxy S27 Ultra, придётся выбирать более дорогие конфигурации с увеличенным объёмом хранилища. А ведь оперативная память LPDDR6 также должна предложить существенно более высокую пропускную способность относительно LPDDR5X, но и цена будет соответствующая.