Утечка в последнюю минуту раскрывает рендеры iPhone 12 серии

До запуска Apple всего несколько часов, но утечки еще не прекратились. Незадолго до мероприятия утечка в последнюю минуту показала рендеры iPhone 12 серии.

Утечка показывает вышеупомянутые продукты во всех цветовых вариантах, в которых они появятся при запуске. IPhone 12 Mini и iPhone 12 будут в черном, синем, зеленом, красном и белом цветах.

У iPhone 12 Mini есть широкая выемка на передней панели, а на задней панели расположены две камеры. Телефон очень похож на iPhone 12, единственное отличие - это размер. Вышеупомянутые изображения относятся к iPhone 12.

Так же, как iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max также идентичны, при этом размер является единственным отличительным фактором. Вырез остается на обоих устройствах, а на задней стороне - тройная камера. Также есть сканер LiDAR на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Два телефона будут доступны в синем, золотом, графитовом и серебряном цветах. Вышеупомянутые изображения относятся к iPhone 12 Pro Max.