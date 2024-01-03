В Android 14 добавили новую функцию экономии ресурсов

Сегодня западные журналисты сообщили о том, что операционная система Android 14 обладает функцией, которая позволяет уменьшить использование памяти и заряда батареи предустановленными приложениями, что продлевает время службы устройства и длительность его автономной работы. ОС способна сканировать системные разделы после запуска смартфона, и в процессе сканирования, если приложение потребляет слишком много энергии или оперативной память, оно будет принудительно остановлено вплоть до того момента, пока пользователь сам его не запустит. Это значит, что многие предустановленные приложения, доступные для запуска пользователем, не будут потреблять ресурсы системы, пока пользователь фактически их не запустит в ручном режиме. Благодаря этому нагрузка на батарею тоже снижается, а оперативной памяти потребляется гораздо меньше.

На текущий момент компания Google планирует интегрировать эту функцию в рамках программы Android Open Source Project, и это позволит всем производителям устройств на базе Android активировать её по умолчанию на новых устройствах. Производители даже смогут добавить определённые предустановленные приложения в белый список, чтобы они могли потреблять ресурсы системы без необходимости процесса запуска от пользователя. Это крайне интересное решение, потому что на современных смартфонах даже с 16 ГБ оперативной памяти иногда приложения приходится повторно загружать — не хватает ресурсов устройства.
В iPhone 16 Pro полностью поменяют дизайн корпуса…
Совсем недавно компания Apple представила интерактивный динамический островок вместе со смартфонами с iPh…
Samsung Galaxy S24 Ultra показали в белом цвете …
Уже зарекомендовавший себя правдивыми утечками инсайдер RoderSuper опубликовал качественные изображения ф…
Белый Redmi K70 показали на рендерах …
Сетевые источники опубликовали новые изображения смартфона Redmi K70, который еще не был представлен офиц…
Oppo Reno11 распродан в первый день продаж …
Компания Oppo похвасталась успехами линейки смартфонов Reno11, которая вчера появилась в продаже. Утвержд…
OnePlus 12 получит топовую версию на 24 ГБ ОЗУ …
Компания OnePlus объявила, что топовая версия флагманского смартфона OnePlus 12 будет оснащаться 24 ГБ оп…
Официально: Nubia Z60 Ultra получит Snapdragon 8 Gen3…
Бренд Nubia объявил, что её грядущий флагманский смартфон получит представленную сегодня топовую однокрис…
IQOO 12 показали на первых фото …
В сети появились первые живые фото флагманского смартфона IQOO 12, официальный релиз которого состоится 7…
Oukitel WP33 Pro получил батарею на 22000 мАч …
Компания Oukitel пополнила ассортимент смартфонов моделью Oukitel WP33 Pro, главной особенностью которой …
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor