В Android 14 добавили новую функцию экономии ресурсов

Сегодня западные журналисты сообщили о том, что операционная система Android 14 обладает функцией, которая позволяет уменьшить использование памяти и заряда батареи предустановленными приложениями, что продлевает время службы устройства и длительность его автономной работы. ОС способна сканировать системные разделы после запуска смартфона, и в процессе сканирования, если приложение потребляет слишком много энергии или оперативной память, оно будет принудительно остановлено вплоть до того момента, пока пользователь сам его не запустит. Это значит, что многие предустановленные приложения, доступные для запуска пользователем, не будут потреблять ресурсы системы, пока пользователь фактически их не запустит в ручном режиме. Благодаря этому нагрузка на батарею тоже снижается, а оперативной памяти потребляется гораздо меньше.

На текущий момент компания Google планирует интегрировать эту функцию в рамках программы Android Open Source Project, и это позволит всем производителям устройств на базе Android активировать её по умолчанию на новых устройствах. Производители даже смогут добавить определённые предустановленные приложения в белый список, чтобы они могли потреблять ресурсы системы без необходимости процесса запуска от пользователя. Это крайне интересное решение, потому что на современных смартфонах даже с 16 ГБ оперативной памяти иногда приложения приходится повторно загружать — не хватает ресурсов устройства.