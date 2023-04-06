В Android 14 появится очень важная функция

В Android 14 разработчики из компании Google стремятся расширить набор доступных возможностей и обеспечить более эффективную работу уже существующих функций. Подобно Android 13, мы не ожидаем, что компания будет проводить визуальный редизайн, так как интерфейс на текущий момент выглядит достаточно оптимально и смысла менять его просто нет. Несмотря на это, более продвинутые функции конфиденциальности, безопасности и доступности должны усовершенствовать предстоящую версию операционной системы Android. Согласно информации, полученной от инсайдера и информационного издания 91Mobiles, компания Google в настоящее время работает над функцией, которая позволит находить ваше устройство даже когда его выключили, что сделает эту функцию намного удобнее в случае низкого заряда батареи телефона или, конечно, кражи.

Известно, что Google работает над созданием сети, которая соединит все устройства Android в единую цепочку. Компания поделилась исходным кодом Android 14 со своими партнёрами, и в этом исходном коде есть новое определение Hardware Abstraction Layer (HAL), которое гласит «hardware.google.Bluetooth.power_off_finder». Исходя из информации, полученной из кода, предустановленные Finger Network-ключи будут храниться на Bluetooth-модуле устройства и останутся там даже после выключения телефона. Apple уже давно использует подобную функцию, и похоже, что Google наконец присоединилась к этому направлению, пусть и с опозданием.
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