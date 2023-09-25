В Android 14 появятся виджеты на экране блокировки

Зарубежный инсайдер в своих социальных сетях сегодня сообщил, что ему удалось найти достаточно интересную особенность в прошивке бета-версии операционной системы Android 14. Он предполагает, что речь идёт о виджетах на экране блокировки, которые раньше когда-то уже были реализованы в операционной системе, но потом разработчики из Google решили удалить данный контент. Инсайдер заявил, что нашёл в коде модуля прошивки SystemUI строку под названием widget_on_keyguard, которая подразумевает, что Google работает над возвращением виджетов на экран блокировки. Но есть и плохие новости — поскольку этот код был обнаружен в бета-версии Android 14, предназначенной исключительно для устройств серии Pixel, есть вероятность, что эта функция будет доступна исключительно на смартфонах Pixel. Как минимум в течение какого-то времени, пока компания не реализует систему в открытом доступе.

Но в целом возрождение функции имеет смысл, ведь компания Apple уже добавила виджеты на экран блокировки iOS в прошлом году, и многим пользователям это очень даже понравилось. Всё зависит от того, как эти виджеты будут выглядеть и как именно разработчики будут пользоваться предоставленными возможностями. Если виджеты будут простые и закрытые во всех пониманиях, то толку от них не будет на экране блокировки. Но если компания Google сможет реализовать нечто качественное, то можно будет конкурировать по уровню удобства с виджетами на рабочем столе. Узнаем это уже в следующем году.
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