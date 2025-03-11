В Android 16 появится функция трансформации смартфона в ПК

Компания Google готовится добавить в Android полноценные возможности настольной операционной системы, и доказательства этого уже появились в Android 16. По данным Android Authority, в следующей версии ОС, которая сейчас проходит бета-тестирование, обнаружены инструменты для работы с внешними мониторами, намекающие на амбиции Google в вопросах десктопа. В настоящее время при подключении Android-смартфона к монитору через USB система по умолчанию запускает режим зеркального отображения. Однако в скрытых параметрах для разработчиков появилась функция, позволяющая расширять экран смартфона на внешний дисплей.

Пока что реализация довольно простая — курсор мыши закреплен на одном экране и не может перемещаться между дисплеями, а для переключения между режимами зеркалирования и расширения нужно заново подключать устройство. Тем не менее, в коде найдены скрытые механизмы, позволяющие курсору свободно перемещаться между экранами. В будущем пользователи смогут настраивать положение внешнего дисплея, изменять масштаб интерфейса и управлять экранами так же, как в Windows. Это явный сигнал, что Google хочет превратить Android в полноценную настольную систему при необходимости. Возможно, компания даже планирует объединить Chrome OS и Android в единую платформу. И на самом деле это было бы очень крутое решение — можно было бы иметь в кармане смартфон, который при наличии внешнего монитора превращался бы в полноценный ПК для базовых задач.