В Apple Watch Ultra 3 задействуют дисплей из будущего

Кроме того, появилась информация о том, что Apple также планирует использовать microLED-дисплеи для своих AR-очков, массовое производство которых также начнётся в 2026 году. Стоит сказать, что компания явно делает ставку на передовые технологии, но сначала хочет отработать новые панели на более мелкой диагонали. Всё же диагональ дисплея умных часов существенно ниже экрана в смартфоне или планшете, так что в случае каких-то ошибок или сбоев на производстве цена проблемы будет гораздо ниже. А если технология проявит себя очень хорошо и будет пользоваться спросом, то производитель в будущем заменит привычные всем OLED-дисплеи на нечто более качественное. Но это, конечно, приведёт к повышению конечной стоимости гаджетов.