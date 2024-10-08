В Apple Watch Ultra 3 задействуют дисплей из будущего

Некоторое время назад от достаточно достоверных источников появилась информация о том, что компания Apple отменила довольно крупный заказ на microLED-дисплеи для Apple Watch Ultra 3 (это произошло в начале этого года), так что можно было бы подумать, что компания отказалась от этой технологии и хочет пока что задействовать более доступные варианты панелей, чтобы не повышать конечную стоимость умных часов. Однако новый слух опровергает эту информацию, что немного сбивает с толку. По информации инсайдера, Apple по-прежнему активно интересуется microLED и планирует наконец использовать эту технологию в модели Apple Watch Ultra нового поколения, которая выйдет в 2026 году (на год раньше, чем предполагалось в феврале).

Кроме того, появилась информация о том, что Apple также планирует использовать microLED-дисплеи для своих AR-очков, массовое производство которых также начнётся в 2026 году. Стоит сказать, что компания явно делает ставку на передовые технологии, но сначала хочет отработать новые панели на более мелкой диагонали. Всё же диагональ дисплея умных часов существенно ниже экрана в смартфоне или планшете, так что в случае каких-то ошибок или сбоев на производстве цена проблемы будет гораздо ниже. А если технология проявит себя очень хорошо и будет пользоваться спросом, то производитель в будущем заменит привычные всем OLED-дисплеи на нечто более качественное. Но это, конечно, приведёт к повышению конечной стоимости гаджетов.