В Apple Watch Ultra 3 задействуют дисплей из будущего

Некоторое время назад от достаточно достоверных источников появилась информация о том, что компания Apple отменила довольно крупный заказ на microLED-дисплеи для Apple Watch Ultra 3 (это произошло в начале этого года), так что можно было бы подумать, что компания отказалась от этой технологии и хочет пока что задействовать более доступные варианты панелей, чтобы не повышать конечную стоимость умных часов. Однако новый слух опровергает эту информацию, что немного сбивает с толку. По информации инсайдера, Apple по-прежнему активно интересуется microLED и планирует наконец использовать эту технологию в модели Apple Watch Ultra нового поколения, которая выйдет в 2026 году (на год раньше, чем предполагалось в феврале).

Кроме того, появилась информация о том, что Apple также планирует использовать microLED-дисплеи для своих AR-очков, массовое производство которых также начнётся в 2026 году. Стоит сказать, что компания явно делает ставку на передовые технологии, но сначала хочет отработать новые панели на более мелкой диагонали. Всё же диагональ дисплея умных часов существенно ниже экрана в смартфоне или планшете, так что в случае каких-то ошибок или сбоев на производстве цена проблемы будет гораздо ниже. А если технология проявит себя очень хорошо и будет пользоваться спросом, то производитель в будущем заменит привычные всем OLED-дисплеи на нечто более качественное. Но это, конечно, приведёт к повышению конечной стоимости гаджетов.
Представлены умные часы iQOO Watch GT…
Компания iQOO пополнила ассортимент смарт-часов моделью iQOO Watch GT, которая оценена на домашнем для п…
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана…
В мире механических часов статус и строгость всегда шли рука об руку. Но в мире смарт-часов эта связь час…
Представлены часы Redmi Watch 5 Active …
Компания Xiaomi представила умные часы Redmi Watch 5 Active, которые появятся в продаже на дебютном индий…
OnePlus представила умные часы Watch 2R…
Сегодня компания OnePlus официально представила новые умные часы под названием OnePlus Watch 2R, которые …
Умные часы Redmi Watch 5 Lite оценили в 47 долларов…
Компания Xiaomi объявила цену на представленные сегодня умные часы Redmi Watch 5 Lite. Новинка оценена на…
Часы Garmin Fenix E оценили в 800 долларов …
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Garmin Fenix E, которая поддерживает смартфоны …
Часы Casio G-Shock GD010 появились в глобальной продаже …
Компания Casio выпустила в продажу на американском рынке часы серий G-Shock GD010 и G-Shock GA010, которы…
Стала известна цена Google Pixel Watch 3…
В сети появились подробности о ценах на умные часы Google Pixel Watch 3, официальный релиз которых состои…
Обзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титанаОбзор HUAWEI Watch GT 5 Pro. Умные часы из титана
Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности
Умные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACEУмные часы с картографией и точными датчиками. Обзор SUUNTO RACE
Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9Технологичность и стиль. Обзор HUAWEI Band 9
Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10Умные часы с AMOLED. Обзор DT WATCH 10
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor