В DxOMark оценили камеру смартфона OnePlus 8 Pro

Лаборатория DxOMark опубликовала обзор камеры топового смартфона OnePlus 8 Pro, который, в отличие от предшественника не смог занять лидирующие позиции в соответствующем рейтинге. С результатом в 119 баллов камерофон занял десятое место, расположившись рядом с Samsung Galaxy S20+, iPhone 11 Pro Max и Huawei Mate 30 Pro. Фотовозможности смартфона были оценены в 126 баллов, а видео – в 103 балла.

Напомним, что OnePlus 8 Pro оснащается 6,78-дюймовым скруглённым по краям 10-битным OLED-дисплеем с яркостью 1300 нит, 4096 уровнями регулировки, разрешением QHD+ (3168:1440 точек) и частотой обновления 120 Гц, корпусом с защитой от воды и пыли по стандарту IP68, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, поддержкой сетей 5G, беспроводной зарядкой Warp Charge мощностью 30 Вт, аккумулятором на 4510 мАч, квадрокамерой с главным датчиком Sony IMX689 на 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп, модулем телефото на 8 Мп, оптической стабилизацией, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и поддержкой Wi-Fi 6.