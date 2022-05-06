В Европе объявлены цены на Huawei Watch GT 3 Pro

Huawei Watch GT 3 Pro имеет 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей, умные часы работают под управлением операционной системы HarmonyOS и предлагают такие функции, как вызовы по Bluetooth и поддержку различных приложений. Они также оснащены встроенным электронным кошельком и поддержкой NFC, а также модулем GPS. Умные часы позволяют снимать ЭКГ, контролировать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру тела, контролировать сон, стресс и многое другое. Huawei Watch GT 3 Pro поддерживают более 100 спортивных режимов и водонепроницаемы (до 5 АТМ). Аккумулятора хватает на 14 дней при обычном использовании и до 8 дней при интенсивном использовании, 10-минутной зарядки достаточно, чтобы умные часы работали весь день.