В Европе представили Oppo Reno 2 и Reno 2Z с Quad камерами

2019-10-16, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Oppo Reno 2; [76]

Компания Oppo после представления смартфона в Индии решила на этом не останавливаться и привести еще одну презентацию в Лондоне.

Oppo Reno 2

Смартфон получил 6,55-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, без вырезов и отверстий. Также здесь расположился подэкранный сканер отпечатков пальцев. А вот 16-мегапиксельная фронтальная камера при этом спрятана в выдвижном модуле Shark Fin.

Основная камера с четырьмя модулями: 48 МП датчик Sony IMX586 (f/1.7), 8 МП широкоугольная камера (116 градусов), 13 МП (f/2.4) и 2 МП датчик глубины (f/1.75).

Также камера получила 5 кратный гибридный зум и 20 кратный цифровой. Еще одной особенность камеры является видео съёмка с комбинированной стабилизацией изображения (OIS + EIS) в режиме 1080р@60fps и улучшенный ночной режим.

Внутри устройства расположился восьми ядерный процессор Snapdragon 730G в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Ёмкостью аккумулятора составляет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0 на 20 Вт.

Oppo Reno 2Z

Это модель тоже с 16 мегапиксельной выдвижной фронтальной камерой, но уже в обычном квадратном модуле. Reno 2Z оснастили 6.53 дюймовым AMOLED экраном с разрешением 2340х1080.

Основная камера тоже с четырьмя модулями: 48 МП сенсор Sony IMX586 (f/1.7), 8 МП широкоугольная камера (119 градусов, f/2.2), 2 МП сенсор глубины и 2 МП Mono Lens. Также оснастили 10 кратным цифровым зумом.

Внутри смартфона расположился процессор MediaTek Helio P90 в паре 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, и тот же аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0 на 20 Вт.

Цена

Oppo Reno 2 оценили в 499 евро, Oppo Reno 2Z обойдется в 369 евро. На выбор есть два цвета: черный и синий.

Комментарии и отзывы Oppo Reno 2
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