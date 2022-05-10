В Huawei Watch GT 3 Pro добавлена ​​поддержка WeChat Pay

Наряду с запуском Huawei Mate Xs 2 в прошлом месяце, Huawei также представила свои последние умные часы премиум-класса Huawei Watch GT 3 Pro для китайского рынка. Сегодня Huawei также выпустила майское обновление HarmonyOS 2.1 для Watch GT 3 Pro, которое включает в себя несколько новых функций и улучшений программного обеспечения для устройства.

Майское обновление HarmonyOS 2.1.0.327 имеет размер файла обновления 112 МБ и официально доступно для владельцев Huawei Watch GT 3 Pro в Китае, начиная с сегодняшнего дня. Его журнал изменений выглядит следующим образом:
  • Добавлена ​​поддержка WeChat Pay.
  • Добавлена ​​поддержка взаимосвязи для устройств iOS, которая включает в себя возможность подключения через кошельки бесконтактных транспортных карт и функции управления музыкой.
  • Новые приложения для здоровья, которые включают в себя трекер дыхания, который сканирует и анализирует уровень кислорода в крови с помощью часов, чтобы указать ваше текущее состояние дыхания
  • Исправление различных мелких ошибок
Анонсированы новые часы Fire-Bolt Call…
Анонсированы новые часы Fire-Bolt CallАнонсированы новые часы Fire-Bolt Call. Fire-Bolt Call получат 1,7-дюймовый HD-дисплей с 360-градусным об…
Выпущены умные Skagen Falster Gen 6 с ОС Google Wear…
Выпущены умные Skagen Falster Gen 6 с ОС Google WearСегодня были представлены умные часы Skagen Falster Gen 6. Умные часы Skagen Falster Gen 6 работают под у…
Характеристики Google Pixel Watch слили в сеть…
Характеристики Google Pixel Watch слили в сетьСудя по новым спецификациям, опубликованным изданием 9to5Google, похоже, что предстоящие Pixel Watch от G…
Выпущены умные часы TicWatch Pro 3 Ultra GPS…
Выпущены умные часы TicWatch Pro 3 Ultra GPSСегодня компания Mobvoi выпустила новые умные часы премиум-класса TicWatch Pro 3 Ultra GPS. TicWatch Pro …
Представлены умные часы Dizo Watch 2 Sports …
Представлены умные часы Dizo Watch 2 Sports Сегодня были представлены умные часы Dizo Watch 2 Sports. Новое устройство от суббренда Realme Techlife я…
Gizmore выпустил новые умные часы GIZFIT 910 PRO…
Gizmore выпустил новые умные часы GIZFIT 910 PROСегодня были представлены новые умные часы GIZFIT 910 PRO. Умные часы GIZFIT 910 PRO оснащены 1,69-дюймов…
Google Pixel Watch и Pixel 6a появляются в системе сертифика…
Google Pixel Watch и Pixel 6a появляются в системе сертификаОжидается, что предполагаемые Pixel Watch от Google будут выпущены в ближайшее время и они уже появились …
Смарт-часы Fire-Boltt Ninja Calling оценены в $40…
Смарт-часы Fire-Boltt Ninja Calling оценены в $40Компания Flipkart пополнила ассортимент смарт-часов моделью Fire-Boltt Ninja Calling, которая появится в …
Обзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с МарусейОбзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с Марусей
Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушекОбзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек
Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple WatchОбзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple Watch
Обзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLEDОбзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLED
Обзор Mibro Color. Умные часы с оксикометромОбзор Mibro Color. Умные часы с оксикометром
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor