В Huawei Watch GT 3 Pro добавлена ​​поддержка WeChat Pay

Наряду с запуском Huawei Mate Xs 2 в прошлом месяце, Huawei также представила свои последние умные часы премиум-класса Huawei Watch GT 3 Pro для китайского рынка. Сегодня Huawei также выпустила майское обновление HarmonyOS 2.1 для Watch GT 3 Pro, которое включает в себя несколько новых функций и улучшений программного обеспечения для устройства.

Добавлена ​​поддержка WeChat Pay.

Добавлена ​​поддержка взаимосвязи для устройств iOS, которая включает в себя возможность подключения через кошельки бесконтактных транспортных карт и функции управления музыкой.

Новые приложения для здоровья, которые включают в себя трекер дыхания, который сканирует и анализирует уровень кислорода в крови с помощью часов, чтобы указать ваше текущее состояние дыхания

Исправление различных мелких ошибок

Майское обновление HarmonyOS 2.1.0.327 имеет размер файла обновления 112 МБ и официально доступно для владельцев Huawei Watch GT 3 Pro в Китае, начиная с сегодняшнего дня. Его журнал изменений выглядит следующим образом: