В Huawei nova 2i добавили Face ID и AR Lens

Компания Huawei недавно выпустила обновление прошивки для смартфона nova 2i, которое привнесло несколько серьезных нововведений. Одним из них стала технология распознавания лица Face ID. Она полагается на трехуровневую защиту: аппаратную (биометрические данные хранятся в процессоре Kirin 659), алгоритмическую (сбор информации более чем тысячи параметров лица) и защиту от разблокировки лицом спящего человека. Второе нововведение раскрывает возможности двойной фронтальной камеры при помощи технологии AR Lens, которая добавляет в автопортреты различные варианты фона и окружения.