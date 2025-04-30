В Японии запретили продажу RTX 5090 и RTX 5080 туристам

Из-за высокого спроса и ограниченного запаса, особенно на топовые модели серии RTX 50 вроде RTX 5090 и RTX 5080, видеокарты либо исчезают с полок буквально в мгновение ока, либо продаются по завышенным ценам. Однако в Японии ситуация немного иная — благодаря сравнительно низкому местному спросу, флагманские видеокарты серии Blackwell всё ещё доступны в некоторых магазинах. Это привело к тому, что в страну начали массово приезжать туристы, желающие приобрести видеокарты для последующей перепродажи на родине с наценкой. Ритейлеры Японии оказались недовольны таким положением дел и теперь, по данным MyDrivers, в некоторых магазинах действует официальное ограничение — туристам запрещено покупать видеокарты RTX 5090 и RTX 5080. На витринах появились таблички с предупреждением, что данные модели продаются только резидентам Японии.

Изначально магазины попытались бороться с ситуацией путём отмены налоговых льгот, которые обычно предоставляются туристам, но это не решило проблему. Поэтому теперь для покупки RTX 5090 или 5080 покупатель обязан подтвердить своё местожительство в Японии — прямо на кассе проводится своего рода тест на резидентство. Конечно, у перекупщиков наверняка есть лазейки, но сам факт введения таких мер говорит о серьёзности проблемы. Хотя подобные действия могут показаться чрезмерными, японские магазины стараются защитить интересы настоящих потребителей и предотвратить массовый вывоз дефицитных видеокарт за границу.