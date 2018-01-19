В Китае будут продаваться самые дешевые Samsung Galaxy S9 и S9+

Ни для кого не секрет, что компания Samsung представит флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ на выставке MWC 2018, которая пройдет в конце февраля в Барселоне. Дизайн и характеристики устройства уже не раз всплывали в утечках, а вот о цене говорилось мало. Сегодня эту тему затронул глава китайского подразделения Samsung Гуи Сиань. Он заявил, что в Китае Samsung Galaxy S9 и S9+ будут продаваться по самой низкой цене в мире. Разумеется, точные цифры указаны не были. По последним данным, прием предварительных заказов на Samsung Galaxy S9 и S9+ откроется 1 марта, а непосредственно продажи стартуют 16 марта.