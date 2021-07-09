В Китае начали массово сливать видеокарты из-за бойкота майнинга

Германия — не единственное место, где резко падают цены на новейшие видеокарты, поскольку жесткие меры Китая в отношении криптовалют наводнили рынок подержанными графическими процессорами. Однако это не просто способствует возврату розничной цены после продолжительного дефицита — огромное количество карт, появляющихся в магазинах подержанных товаров, привело к падению даже рекомендованной цены. Бывшие криптомайнеры продают все — от новейшей RTX 3090 до более старых графических процессоров серии AMD Radeon RX 400 и NVIDIA GeForce GTX 10, но загвоздка в том, что они в основном продаются оптом. Это означает, что если вам не повезет найти отдельную видеокарту для покупки, вы сможете получить в свои руки новый графический процессор, только если вы готовы заплатить цену за десятки или даже сотни видеокарт в комплекте.

Например, один продавец продаёт 100 NVIDIA RTX 3070 по цене 2600 юаней, что эквивалентно 400 долларам США — это даже ниже рекомендованной розничной цены NVIDIA в размере 499 долларов, установленной еще в сентябре прошлого года. Между тем, другие продавцы продвигают карты RTX 3060 и RTX 3060 Ti партиями по 200 штук по цене 1900 юаней (292 доллара США) и 2400 юаней (369 долларов США) соответственно. Однако первое, что следует учитывать при покупке на вторичном рынке, это то, что невероятно сложно сказать, какой стресс испытали эти видеокарты. Помните, что при покупке у реселлеров обычно нет гарантии и лучше подождать, пока аналогичная видеокарта появится в магазине с гарантией.