В Китае опять добывают криптовалюту, но на цены видеокарт это не повлияет

Многие пользователи уверены в том, что на текущий момент добыча криптовалюты на базе видеокарты официально закончена, так что спроса на графические ускорители в данном направлении больше нет. Но на деле это не совсем так, потому что китайские криптовалютные магнаты продолжают использовать свои фермы, которые были собраны ранее на видеокартах различного уровня, для добычи криптовалюты, только уже другой. То есть если раньше крупные фермы добывали криптовалюту достаточно известного уровня, то сейчас специалисты отдают предпочтение менее известным криптовалютам, которые также можно добывать при помощи видеокарт. Но, безусловно, стоит понимать, что прибыль от такого рода бизнеса уже не настолько большая, чтобы создавать дефицит видеокарт на рынке.

Например, некоторые китайские издания сообщают, что ранее китайские фермы могли добывать в сутки криптовалюты на тысячу долларов, а теперь они приносят чуть меньше ста долларов. Не сказать, что это огромные деньги, но и средний уровень зарплат в Китае тоже не очень высокий, так что для большинства людей в стране это вполне приличный пассивный доход. Кроме того, видеокарт, которые сейчас продаются на вторичном рынке по разумной цене, очень много, а значит, собрать ферму и добывать какие-то малоизвестные валюты вполне можно. Преимущество данной ситуации в том, что в конечном итоге никто не повлияет на стоимость видеокарт на рынке, потому что никто уже не бежит в магазин покупать новинку за три цены.
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