В Китае падают продажи iPhone 16 из-за отсутствия ИИ

Несмотря на то, что компания Apple решила отложить запуск персонализированной версии Siri с ИИ, обновление iOS 18 всё равно оказалось значимым благодаря множеству новых функций для iPhone. Ключевую роль в этом играет Apple Intelligence — сервис внедряет довольно важные функции на базе искусственного интеллекта, которые очень важны для многих покупателей. Однако несмотря на это в Китае Apple сталкивается с серьёзными трудностями в области продаж смартфонов. В частности, пользователи iPhone в Китае пока лишены доступа к Apple Intelligence, но дело не только в этом. В Китае Apple стабильно уступает местным брендам вроде Xiaomi, Huawei, Vivo и Oppo, которые активно внедряют новые технологии и предлагают более привлекательные для потребителей решения.

Поставки iPhone в регионе в первом квартале этого года сократились на 9% по сравнению с конкурентами, что стало уже седьмым подряд кварталом снижения. Это тревожный сигнал для компании, учитывая важность китайского рынка. Отсутствие инноваций, а также недоступность Apple Intelligence, делают iPhone 16 в глазах китайских пользователей не слишком выгодным приобретением на фоне более старых моделей. Кроме того, хотя сейчас на рынке наблюдается тренд на складные смартфоны, компания Apple продолжает делать упор на традиционных устройствах, а это негативно сказывается на общем уровне продаж. Ведь пользователи, желающие именно «раскладушку», просто вынуждены покупать не iPhone, а что-то другое.