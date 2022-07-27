В Китае планируют выпустить собственную видеокарту Fantasy 2

Китайский производитель графических процессоров Innosilicon собирается представить свою новую видеокарту Fantasy 2 на следующей неделе. Компания гарантирует, что новая видеокарта будет более мощной, чем первоначальный дизайн Fantasy One. В конце ноября 2021 года китайская компания Innosilicon представила новую серию видеокарт Fantasy One. Графические карты должны были использоваться на предприятиях, в системах рабочих станций, игровых установках, приложениях виртуальной реальности и интегрироваться в ноутбуки. Компания представила четыре дизайна из этой серии. С тех пор о графических процессорах за пределами Китая не было ни слова. Серия графических процессоров Innosilicon Fantasy One предлагала четыре конструкции для различных целей.

Две уникальные видеокарты от компании были графическими процессорами типа A и типа B. Графический процессор типа A обеспечивал производительность до пяти терафлопс, а модель типа B была уникальна тем, что в ней было два графических процессора и удвоенная вычислительная мощность. Теперь компания планирует выпустить совершенно новый чип в виде графического процессора Fantasy 2, который будет предлагать еще более высокую производительность и, как ожидается, будет представлен во время онлайн-мероприятия, которое Innosilicon проведет 3 августа. Видеокарты в теории должны конкурировать с такой же производительностью графического процессора NVIDIA GeForce RTX 3060, но что у них будет с драйверами — большой вопрос.
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