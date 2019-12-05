В Китае представлен смартфон Huawei Nova 6 5G с тройной основной камерой

Сегодня на китайском рынке был анонсирован флагманский смартфон Huawei Nova 6 5G (4G). Версия с поддержкой сетей пятого поколения оценена в 3799 юаней за 8/128 ГБ и 4199 юаней за 8/256 ГБ. Стандартная версия 4G обойдется в 3199 юаней.

Аппарат оснащается 6,57- дюймовым LTPS дисплей (2400:1080 пикселей) со врезанной двойной селфи-камерой на 32 и 8 Мп, Kirin 990 с двойной системой отвода тепла, тройной камерой на 30, 8 и 8 Мп, дактилоскопом на торце, батареей на 4100/4200 мАч, быстрой зарядкой на 40-Вт, EMUI 10 на Android 10, NFC. Смартфон будет доступен в четырех цветах: черный, синий, цвет "Прованс, а также красный, только для версии смартфона с 5G.