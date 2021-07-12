В Китае представлена видеокарта Onda NVIDIA RTX 3060 Aegis

Китайский производитель Onda Electronics объявил о выпуске видеокарты Onda NVIDIA RTX 3060 Aegis.

Модель выполнена в сером дизайне тремя вентиляторами, задней металлической пластиной и длинным радиатором на всю печатную плату. Видеовыходы включают три разъема DisplayPort и один порт HDMI.

Onda NVIDIA RTX 3060 Aegis несет в себе 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной с пропускной скоростью памяти 14 ГБ/с. Базовая частота ядра составляет 1320 МГц, частота в разгоне достигает 1780 МГц. Питается видеокарта от одного 8-контактного разъема.

Новинка имеет низкую скорость хеширования, для того, чтобы обеспечить конкуренцию другим производителям. Стоимость и доступность видеокарты производитель не сообщает.