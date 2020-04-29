В Китае стартовали продажи недорого смартфона Realme X50m 5G

Сегодня вышел в китайскую продажу вышел недорогой смартфон Realme X50m 5G с хорошими характеристиками. Первая конфигурация памяти с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти обойдётся покупателям в $282, а вторая с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти в $325.

Смартфон оснастили однокристальной системой Snapdragon 765G, 6,57-дюймовым Full HD+ экраном с кадровой частотой 120 Гц, двойной селфи-камерой на 16 и 2 Мп, основной квадрокамерой на 48, 8 (ширик), 2 (макро) и 2( портрет) Мп, боковым дактилоскопом, системой охлаждения Liquid Copper Tube Cooling 3.0, поддержкой технологий Dolby Sound и Hi-Res Audio, USB-C, а также аккумулятором на 4200 мАч с поддержкой быстрой 30-Вт зарядки