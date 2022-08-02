В Китае уже выпустили водоблок для видеокарты Intel Arc A380

Что касается технических характеристик водоблока Bykski I-GNA380-X, мы рассматриваем блок из алюминия и чистой меди с прозрачным акриловым покрытием. Блок включает микроканалы диаметром 0,5 мм, состоящие из нескольких ребер, которые отводят тепло от графического процессора. Что касается протекторов, водоблок поставляется с опорой G1/4". На диаграмме теплопередачи видно, что водоблок покрывает большинство компонентов на печатной плате, таких как GPU, VRAM и VRM. Сам водоблок имеет размеры 165x128 мм и поставляется с трехлетней гарантией. Водоблок Bykski I-GNA380-X для видеокарты GUNNIR Intel Arc A380 Photon имеет очень приятный дизайн и поддерживает все основные технологии RGB-синхронизации от производителей плат. Продукт также поставляется с красивой матово-черной задней панелью.