В Китае уже выпустили водоблок для видеокарты Intel Arc A380

Bykski стал первым производителем, предложившим водоблоки для видеокарт Intel Arc, таких как GUNNIR Arc A380 Photon. Новый водоблок представляет собой очень премиальный дизайн, созданный для продукта, который даже не требует жидкостного охлаждения. Водоблок — это I-GNA380-X от Bykski, известного китайского производителя водоблоков, который первым предложил водоблоки для различных видеокарт вскоре после их запуска. Новый водоблок разработан специально для видеокарты GUNNIR Arc A380 Photon, в которой используется специальный дизайн печатной платы. Мы также видели видеокарту ASRock Arc A380 Challenger, в которой используется другая компоновка печатной платы, поэтому этот водоблок может быть несовместим с другими видеокартами Arc A380.

Что касается технических характеристик водоблока Bykski I-GNA380-X, мы рассматриваем блок из алюминия и чистой меди с прозрачным акриловым покрытием. Блок включает микроканалы диаметром 0,5 мм, состоящие из нескольких ребер, которые отводят тепло от графического процессора. Что касается протекторов, водоблок поставляется с опорой G1/4". На диаграмме теплопередачи видно, что водоблок покрывает большинство компонентов на печатной плате, таких как GPU, VRAM и VRM. Сам водоблок имеет размеры 165x128 мм и поставляется с трехлетней гарантией. Водоблок Bykski I-GNA380-X для видеокарты GUNNIR Intel Arc A380 Photon имеет очень приятный дизайн и поддерживает все основные технологии RGB-синхронизации от производителей плат. Продукт также поставляется с красивой матово-черной задней панелью.
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