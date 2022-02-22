В Китае выпущен новый ноутбук Huawei MateBook D15 Ryzen Edition

В Китае выпущен новый ноутбук Huawei MateBook D15 Ryzen Edition. Huawei MateBook D15 Ryzen Edition (2022) оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) с соотношением сторон 16:9, цветовой гаммой 100% sRGB и яркостью 300 нит пиковой яркости. Также дисплей имеет трехстороннюю микрорамку.

Под капотом нового Huawei MateBook D15 Ryzen Edition (2022) установлен неназванный процессор AMD Ryzen серии 5000. Согласно отчету, ноутбук получит процессор AMD R5 5625U или AMD R7 5825U. Первый имеет 6 ядер и 12 потоков с максимальной тактовой частотой 4,3 ГГц., второй имеет 8 ядер и 16 потоков с максимальной тактовой частотой 4,5 ГГц. На данный момент спецификации ОЗУ и хранилища еще не известны. Huawei MateBook D15 (2022) оснащен аккумулятором емкостью 56 Вт/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт через порт USB Type-C. Ноутбук также получил версию Bluetooth v5.1 и Wi-Fi 6 для подключения. Однако у него отсутствует порт LAN. Ноутбук Huawei имеет сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Ноутбук Huawei будет доступен для предварительного заказа с 27 февраля.
Комментарии и отзывы Huawei MateBook D15 Ryzen Edition
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