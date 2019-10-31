В Китае запускают 5G

Китайский государственный оператор мобильной сети China Mobile заявил, что уже в этот четверг, 1 ноября, в Китае запустят 5G-сеть. Это не значит, что у всех пользователей сразу интернет начнет работать в разы быстрее, нет. Просто компании запустят сеть, подключат частоты, проверят соединение. До коммерческого использования еще не дошло и сначала нужно реализовать тьму разнообразных моментов, но это первый шаг и в Китае его уже сделали. Буквально через год или два в данной стране уже будет работать сотовая сеть пятого поколения и это даст вам возможность запускать фильмы в 4К на смартфоне и смотреть их в режиме реального времени без тормозов и глюков. Это действительно круто и за этим будущее современных технологий. Мы же пока просто ждем релиза.