Обзор возможностей робота-пылесоса iRobot Roomba i7+. Презентация в России

21 марта в Москве прошла российская презентация нового робот-пылесос Roomba i7+. Он умеет ориентироваться по дому и различать каждую из комнат, а также самостоятельно выкидывать мусор в специальный мусоросборник при помощи системы Clean Base.

Качественная очистка помещений

Роботы пылесосы iRobot одни из немногих, кто производит роботы-пылесосы с оснащенными резиновыми валиками-скребками, которые способны быстро подстроиться под любую поверхность помещения. Это может быть хоть лакированный паркет или же плотный ковер.

Система самоочистки

Среди всех особенностей iRobot Roomba® i7+ самой интересной является система извлечения мусора Clean Base. Ее суть заключается в том, что робот-пылесос после завершения уборки самостоятельно подъезжает к специальной базе, которая способна в себя вмещать до 30 мусоросборников. Этого должно хватить, чтобы несколько недель забыть про очистки мусора.

Отличная ориентация в помещении

Фирменная технология Imprint Smart Mapping способна составлять и запоминать подробный план помещения и при необходимости проводить уборку только в отмеченных помещениях. Также Roomba i7+ помнит до 10 планов этажей и даже способен распознавать свое местоположение на разных этажах помещения. Система навигации iAdapt 3.0 вместе с технологией vSLAM позволяют Roomba i7+ безошибочно перемещаться по всему дому, создавая визуальные ориентиры. Благодаря этому он всегда знает уже прошедший путь, а значит не будет ездить по одному и тому же месту по несколько раз.

Цена

Новая модель Roomba i7+ уже доступна для покупки в официальном интернет-магазине iRobot по цене в 79 300 рублей.