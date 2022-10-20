В NVIDIA GeForce NOW теперь есть игры для смартфонов

Есть просто шикарные новости для геймеров, которые предпочитают играть со своего смартфона в игры, которые не установлены на их смартфоне. Дело в том, что с сегодняшнего дня в сервисе GeForce NOW есть целых восемь видеоигр, которые можно стримить с удалённых серверов и при этом управление будет на экране вашего смартфона. Это кажется безумием — зачем играть в игру на смартфоне, если она ещё и стримится с удалённого сервера. Но на самом деле это работает крайне качественно и пользователь точно сможет насладиться геймплеем, так как давайте не забывать, что не у всех пользователей флагманские смартфоны за тысячу долларов. У кого-то смартфон среднего класса, который не способен запустить тяжелые видеоигры, и это очень приятная альтернатива.

Например, теперь можно играть в Fortnite на самых высоких настройках графики даже в том случае, если ваш смартфон это не поддерживает в нативном приложении. Ещё можно оценить преимущество высокого качества графики в Genshin Impact, попробовать Trine 2: Complete Story или Slay the Spire, которые нацелены на ПК-геймеров, но при этом позволяют проходить сюжетную линию на экране вашего смартфона с виртуальными контроллерами. Есть даже легендарная Dota Underlords, которая уже давно не пользуется спросом у аудитории, культовая инди-игра Papers, Please, которая просто создана для игры на смартфона, а ещё Into the Breach и Tabletop Simulator. Правда, чтобы поиграть в эти игры через стриминговый сервис, вам сначала их нужно купить.
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