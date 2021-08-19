В NVIDIA считают, что дефицит видеокарт сохранится и в 2022 году

Основная причина данного дефицита заключается в том, что полупроводников на рынке всем не хватает, плюс майнеры криптовалют довольно активно закупают абсолютно всё, до чего у них дотягиваются руки. Так что в компании NVIDIA считают, что никаких положительных изменений в обозримом будущем не произойдет, так как объемы производства увеличивать не планируют, а спрос остается очень и очень высоким. Соответственно, если вы планировали приобрести себе видеокарту, то можете не ждать в 2022 году каких-либо положительных изменений в этом направлении. С большой долей вероятности можно заявить, что производители специально не будут увеличивать объёмы производства, чтобы сохранить дефицит и продавать видеокарты за безумные деньги. Но, конечно, когда-то это всё же изменится.