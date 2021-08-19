В NVIDIA считают, что дефицит видеокарт сохранится и в 2022 году

На протяжении весьма длительного времени на рынке видеокарт наблюдается заметный дефицит, так как приобрести новую видеокарту практически невозможно. Геймеру, который хочет получить себе новую видеокарту, приходится либо покупать её за три рекомендованных стоимости, либо стоять в огромных очередях, в попытках получить устройство по адекватной цене. И хотя инсайдеры и аналитики заявляли, что в обозримом будущем ситуация изменится, на деле всё оказалось куда печальней. Глава компании NVIDIA официально заявил, что дефицит видеокарт сохранится на протяжении всего следующего года, так что надеяться на получение видеокарты по рекомендованной стоимости, к сожалению, не стоит.

Основная причина данного дефицита заключается в том, что полупроводников на рынке всем не хватает, плюс майнеры криптовалют довольно активно закупают абсолютно всё, до чего у них дотягиваются руки. Так что в компании NVIDIA считают, что никаких положительных изменений в обозримом будущем не произойдет, так как объемы производства увеличивать не планируют, а спрос остается очень и очень высоким. Соответственно, если вы планировали приобрести себе видеокарту, то можете не ждать в 2022 году каких-либо положительных изменений в этом направлении. С большой долей вероятности можно заявить, что производители специально не будут увеличивать объёмы производства, чтобы сохранить дефицит и продавать видеокарты за безумные деньги. Но, конечно, когда-то это всё же изменится.