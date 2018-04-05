В OnePlus 6 можно будет скрыть вырез в верхней части дисплея

На прошлой неделе компания OnePlus подтвердила наличие экрана с вырезом в своем следующем смартфоне OnePlus 6. Фанаты китайского бренда встретили эту новость без особого энтузиазма, а потому ответная реакция компании не заставила себя долго ждать. OnePlus 6 получит обновление, которое даст пользователю выбор – сделать "бровь" видимой или скрыть её. Как это будет реализовано, можно увидеть на опубликованном изображении. Кстати, похожее решение уже используется в недавно выпущенных флагманах Huawei P20 и P20 Plus.

По предварительным данным, OnePlus 6 получит топовый процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,28-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, двойную камеру с 20- и 16-Мп сенсорами и светосилой f/1.7, 20-Мп фронтальную камеру (f/2.0) и аккумулятор на 3450 мАч. Толщина смартфона составит 7,5 мм. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.1 Oreo. Официальный анонс смартфона ожидается уже в этом месяце.