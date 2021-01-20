В России Beats Flex стали доступны в двух новых цветах

Удобный и лаконичный дизайн устройства – усовершенствованная версия конструкции модели BeatsX. В числе улучшений – магнитные вкладыши с функцией автозапуска и остановки воспроизведения; до 12 часов работы в режиме прослушивания; новый акустический динамик и усовершенствованный микрофон; функция совместного доступа к аудио для подключения дополнительной пары наушников; зарядка от кабеля USB-C. Фирменное качественное звучание Beats, более доступная цена и новые эффектные расцветки превращают Beats Flex в универсальное устройство для того, чтобы наслаждаться любимой музыкой в течение всего дня, что бы вы ни делали.
Beats Flex в цветах «пепельно-серый» и «голубое пламя» доступны с 20 января в официальном интернет-магазине Apple, а в конце января – также в сети re:store, по цене 4 990 рублей.