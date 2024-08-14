В России был представлен робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete

14 августа бренд бытовой техники Dreame представил свой инновационный робот-пылесос X40 Ultra Complete, а также объявил о партнерстве с российской певицей Юлианной Карауловой, ставшей первым амбассадором бренда.X40 Ultra Complete – это "7 в 1" с передовыми технологиями и расширенными возможностями уборки. Новая технология SideReach позволяет добраться до самых труднодоступных мест, а выдвижные швабры MopExtend™ RoboSwing убирают под низкой мебелью. Мощный двигатель Vomax с всасыванием 12 000 Па справляется с любыми загрязнениями, а интеллектуальная RGB-камера OmniDirt™ распознает и удаляет даже сложные пятна.

Очищает швабры горячей водой (70°C)

Сушит швабры теплым воздухом

Опустошает мусоросборник

Заправляет водой и чистящим средством

Подключается к водопроводу

Главная особенность X40 Ultra Complete – это автоматическая домашняя станция "7 в 1", которая самостоятельно:X40 Ultra Complete – это новый уровень автономной уборки, который освобождает вас от рутинных задач и гарантирует безупречную чистоту в вашем доме.