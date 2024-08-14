В России был представлен робот-пылесос Dreame X40 Ultra Complete

14 августа бренд бытовой техники Dreame представил свой инновационный робот-пылесос X40 Ultra Complete, а также объявил о партнерстве с российской певицей Юлианной Карауловой, ставшей первым амбассадором бренда.

X40 Ultra Complete – это "7 в 1" с передовыми технологиями и расширенными возможностями уборки. Новая технология SideReach позволяет добраться до самых труднодоступных мест, а выдвижные швабры MopExtend™ RoboSwing убирают под низкой мебелью. Мощный двигатель Vomax с всасыванием 12 000 Па справляется с любыми загрязнениями, а интеллектуальная RGB-камера OmniDirt™ распознает и удаляет даже сложные пятна.

Главная особенность X40 Ultra Complete – это автоматическая домашняя станция "7 в 1", которая самостоятельно:
  • Очищает швабры горячей водой (70°C)
  • Сушит швабры теплым воздухом
  • Опустошает мусоросборник
  • Заправляет водой и чистящим средством
  • Подключается к водопроводу

    • X40 Ultra Complete – это новый уровень автономной уборки, который освобождает вас от рутинных задач и гарантирует безупречную чистоту в вашем доме.

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