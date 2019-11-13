В России был представлен смартфон Honor 20S

Сегодня российский рынок пополнился флагманским смартфоном Honor 20S. Новинку оснастили 6,26-дюймовым дисплеем с врезанной 32-Мп селфи-камерой , фирменным чипсетом Kirin 810, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой с главным датчиком на 48 Мп, 8 Мп сверхширокоугольным модулем и 2 Мп модулем для макросъемки, аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, дактилоскопом сбоку, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie. Старт продаж начнется 15 ноября. Также, люди, которые оформят заказ до 1 декабря, в подарок могут получить наушники Honor Sport Pro. Гаджет будет стоить 21 990 рублей.