В России состоялся анонс стильного смартфона Pixelphone M1

В России состоялся анонс смартфона Pixelphone M1. Гаджет получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 * 640 точек. В основе модели лежит 4-ядерный чипсет MediaTek MT6737 с графикой Mali‑T720. В наличии 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти, поддержка LTE для обеих SIM‑карт, двойная тыльная камера (13 Мп + HD) со встроенным бьютификатором и 5-мегапиксельная лицевая со вспышкой. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 2500 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.0. Старт продаж устройства Pixelphone M1 ожидается в середине февраля по цене в 6990 рублей.