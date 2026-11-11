В России стали доступны наушники Anker soundcore AeroClip 2

Anker сообщили о старте официальных продаж на территории России наушников открытого типа, выполненных в виде клипс. Модель Anker soundcore AeroClip 2, относящаяся ко второму поколению гарнитур, создана с применением собственного ИИ-процессора THUS. Ключевым технологическим достоинством устройства оказался встроенный чип Anker THUS, который обеспечивает передачу речи на эталонном уровне. За максимальную разборчивость голосовой связи эта разработка удостоена сертификата Книги рекордов Гиннесса. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта фоновые шумы надежно подавляются, а голос владельца выделяется с высокой точностью — поэтому речь остается разборчивой при деловых звонках даже на шумной улице или в открытом офисном помещении.

Открытая акустическая конструкция устроена так, что слуховой канал не перекрывается. В результате пользователь может слушать музыку или подкасты и при этом полностью контролировать происходящее вокруг — в офисе, на пробежке или в пути по городу. Продуманная система фиксации удерживает устройство надежно даже при активном движении, а носить гарнитуру комфортно на протяжении всего дня. Эргономика модели построена на концепции Ergo-Fit, поэтому при долгом использовании устройство почти не ощущается. Чтобы найти оптимальный баланс между надежным креплением и отсутствием давления на ушную раковину, инженеры бренда провели исследование, в ходе которого изучили свыше 2000 анатомических профилей.

Хотя габариты AeroClip 2 компактны, звучание у них сбалансированное и детализированное. Акустические характеристики обеспечиваются 12-миллиметровыми динамическими драйверами, а также поддержкой аудиокодека высокого разрешения LDAC. От одного заряда наушники работают до 8 часов, а вместе с ресурсом зарядного кейса суммарное время достигает 32 часов.

На старте продаж в России AeroClip 2 будут доступны в четырех вариантах цвета: классическом черном, облачно-белом и туманно-синем. Позднее палитра оттенков пополнится бургунди.
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