В России стали доступны наушники Anker soundcore AeroClip 2…

Открытая акустическая конструкция устроена так, что слуховой канал не перекрывается. В результате пользователь может слушать музыку или подкасты и при этом полностью контролировать происходящее вокруг — в офисе, на пробежке или в пути по городу. Продуманная система фиксации удерживает устройство надежно даже при активном движении, а носить гарнитуру комфортно на протяжении всего дня. Эргономика модели построена на концепции Ergo-Fit, поэтому при долгом использовании устройство почти не ощущается. Чтобы найти оптимальный баланс между надежным креплением и отсутствием давления на ушную раковину, инженеры бренда провели исследование, в ходе которого изучили свыше 2000 анатомических профилей.
Хотя габариты AeroClip 2 компактны, звучание у них сбалансированное и детализированное. Акустические характеристики обеспечиваются 12-миллиметровыми динамическими драйверами, а также поддержкой аудиокодека высокого разрешения LDAC. От одного заряда наушники работают до 8 часов, а вместе с ресурсом зарядного кейса суммарное время достигает 32 часов.
На старте продаж в России AeroClip 2 будут доступны в четырех вариантах цвета: классическом черном, облачно-белом и туманно-синем. Позднее палитра оттенков пополнится бургунди.