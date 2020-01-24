В России стартовал предзаказ на часы Honor MagicWatch 2

Компания Honor дала старт приему российских предзаказов на топовые часы MagicWatch 2, которые оценены в 12 990 рублей. В период приема предзаказов, в подарок покупателю даются наушники FlyPods Lite, которые сами по себе стоят, напомним 5990 рублей. Honor MagicWatch 2 оснастились платформой Kirin A1, большой батареей, которая должна обеспечить часы работой до 14 дней, 1,39-дюймовым AMOLED дисплеем (454:454 пикселей), встроенными динамиками и микрофоном для совершения звонков, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, отслеживанием пульса, стресса, а также защитой от воды. Часы с 46 мм ремешком выйдут в продажу 31 января, а вариант с 42 мм металлическим ремешком будет доступно позднее.