В России стартовал предзаказ на смартфоны Sony Xperia XA2 и Xperia XA2 Ultra

Компания Sony дала старт российским предзаказам на смартфоны среднего уровня Xperia XA2 и Xperia XA2 Ultra, которые были представлены на выставке CES 2018. Напомним, что новинки получили актуальный дизайн с узкими боковыми рамками, сканер отпечатка пальца, емкий аккумулятор с быстрой зарядкой и Qnovo, процессор Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, а также Android Oreo с интерфейсом Xperia. Старшая модель отличается 6-дюймовым дисплеем и двойной фронтальной камерой с оптической стабилизацией изображения. Смартфоны появятся в продаже 11 февраля по рекомендованной розничной цене 25 990 рублей и 29 990 рублей соответственно.