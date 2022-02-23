В России стартовали продажи ноутбука HONOR MagicBook 16 по цене 79 990 рублей

Компания HONOR объявила о старте продаж в России ноутбука HONOR MagicBook 16, получивший процессор AMD Ryzen 5 5600H, прочный корпус из алюминия, безрамочный экран на 16,1 дюйма и быстрый SSD на 512 Гб. Стоимость новинки составила 79 990 рублей, но сейчас в официальном интернет-магазине HONOR
ее можно приобрести со скидкой 8 000 рублей.
Ноутбук оснащен 16,1-дюймовым FullView-экраном с FullHD разрешением и антибликовым покрытием. Цветовой охват составляет 100% sRGB, а уровень яркости 300 нит. Имеется режим защиты зрения Eye Comfort и сертификация TÜV Rheinland по снижению уровня синего света.
Ноутбук работает на базе процессора AMD Ryzen 5 5600H с улучшенной архитектурой «Zen 3», который увеличивает производительность HONOR MagicBook 16 до 26% по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, а встроенной 512 Гб.
HONOR MagicBook 16 имеет аккумулятор емкостью 56 Вт⋅ч, что позволяет работать с офисными задачами до 8 часов и воспроизводить локальные видео 1080p до 8,8 часов. С помощью фирменного зарядного устройства с технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge 65 Вт ноутбук можно зарядить до 50% за 30 минут.