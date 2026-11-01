В России стартовали продажи vivo X500 и vivo X500 Pro Max

Модели vivo X500 и vivo X500 Pro Max оснастили процессорами MediaTek Dimensity 9600, ёмкими батареями (до 8000 мАч) и сделали упор на фото- и видеосъёмку. При этом Pro Max впервые в линейке получил 200-Мп перископный телеобъектив и запись 4K при 240 fps. Компания называет пять принципов своей системы: широкий динамический диапазон, качество изображения профессионального уровня, кинематографичная цветопередача, профессиональная стабилизация и «динамическая согласованность» — когда фото, видео и режим Live дают одинаковый результат. Все три аппарата функционируют под управлением Android 17 с оболочкой OriginOS 7. Их оснастили ультразвуковым дактилоскопическим сканером, встроенным в экран, защитой IP68/IP69 и поддержкой 8K Native Live — «живых» снимков с заметно более высокой детализацией.

vivo X500

Базовая модель линейки, vivo X500, при этом является полноценным флагманом по аппаратной части. Она оборудована 6,59-дюймовым AMOLED-экраном (1260 x 2750 точек) с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. За быстродействие отвечает 3-нм чип MediaTek Dimensity 9600M, который дополняют 12 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 4.1 вместимостью до 1 ТБ.

Батарея на 7500 мАч, построенная по кремний-углеродной технологии, заряжается по проводу с мощностью 90 Вт и без провода — на 40 Вт. Толщина корпуса составляет 8,2 мм; алюминиевая рама и стеклянная задняя панель дают вес 211–213 г в зависимости от расцветки. В числе прочего предусмотрены стереодинамики, ИК-порт, USB Type-C 3.2, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.
vivo X500 на Aliexpress.
  • Кинематографический результат — всего одним нажатием.
    Основная камера с расширенным динамическим диапазоном (HDR)
    Режим «Кино»
    Портретное видео на закате
    Кинематографические движения
    • камеры
    Кинематографическая цветокоррекция
    Улучшение ключевых моментов одним касанием (на базе ИИ)
    Съемка в формате 8K
    Съемка в формате 4K с кинематографическим эффектом
  • Телеобъектив APO (апохроматический)
    Портретная съемка с большого расстояния
    Портреты в стиле пленочной фотографии (с эффектом вспышки)
    Эквивалентное фокусное расстояние 200 мм
    Телеконвертер vivo G2
    Дисплей vivo «Snap-Shot» (для моментальной съемки)
  • Расцветка «Солнечный день» (Sunny Day)
    Интегрированный блок камер («парящий остров») из стекла, обработанного методом холодной резки
    Рама из авиационного алюминия
  • Платформа Blue Crystal × процессор Dimensity 9600M
    Аккумулятор Blue Ocean емкостью 7500 мА·ч
    Новейшая операционная система OriginOS 7
vivo X500 на OZON.

vivo X500 Pro Max

vivo X500 Pro Max оснащена 6,85-дюймовым LTPO OLED-дисплеем BOE Q11 с 2K-разрешением и частотой 144 Гц. Внутри — чип Dimensity 9600 Pro, до 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, который получает 90 Вт по проводу и 40 Вт без него.

Масса устройства — 225–229 г. Основная камера ZEBlueprint Light Control 900: заявлен динамический диапазон 17 EV при видеосъёмке, а карданная стабилизация обеспечивает угол компенсации 3 градуса. 200-Мп телеобъектив перешёл от X300 Ultra — он умеет многозонный лазерный автофокус, съёмку движущихся объектов с 30-кратным приближением и функцию Anyplace Telephoto Tracking. Для Pro Max предусмотрен телеконвертер ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra с эквивалентным фокусным расстоянием 400 мм.
vivo X500 Pro Max на Aliexpress.
  • Сенсор Blueprint Light Control 900
    Сверхвысокий динамический диапазон 17EV
    Кинематографическая замедленная съемка 4K 240 кадров в секунду
    Усовершенствованная автофокусировка и отслеживание в видео 4K 120 кадров в секунду
  • Кинематографический режим | Портрет на закате
    Кинематографическое движение камеры | Кинематографическая цветокоррекция | Мгновенные блики с помощью ИИ
    Нативное 8K Live | Нативное 4K Live в кинематографическом стиле
  • Сверхтелефотосъемка динамичных сцен | Сверхтелефото портреты
    Эквивалент 200 мм: vivo Teleconverter G2
    Эквивалент 400 мм: vivo Teleconverter G2 Ultra
  • Blue Crystal × Dimensity 9600 Pro
    Дисплей 2K
    Аккумулятор Blue Ocean 8000 мАч
    Совершенно новая OriginOS 7
vivo X500 Pro Max на OZON.
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