В России стартовали продажи vivo X500 и vivo X500 Pro Max

Модели vivo X500 и vivo X500 Pro Max оснастили процессорами MediaTek Dimensity 9600, ёмкими батареями (до 8000 мАч) и сделали упор на фото- и видеосъёмку. При этом Pro Max впервые в линейке получил 200-Мп перископный телеобъектив и запись 4K при 240 fps. Компания называет пять принципов своей системы: широкий динамический диапазон, качество изображения профессионального уровня, кинематографичная цветопередача, профессиональная стабилизация и «динамическая согласованность» — когда фото, видео и режим Live дают одинаковый результат. Все три аппарата функционируют под управлением Android 17 с оболочкой OriginOS 7. Их оснастили ультразвуковым дактилоскопическим сканером, встроенным в экран, защитой IP68/IP69 и поддержкой 8K Native Live — «живых» снимков с заметно более высокой детализацией.

vivo X500

Базовая модель линейки, vivo X500, при этом является полноценным флагманом по аппаратной части. Она оборудована 6,59-дюймовым AMOLED-экраном (1260 x 2750 точек) с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. За быстродействие отвечает 3-нм чип MediaTek Dimensity 9600M, который дополняют 12 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 4.1 вместимостью до 1 ТБ.

Кинематографический результат — всего одним нажатием.

Основная камера с расширенным динамическим диапазоном (HDR)

Режим «Кино»

Портретное видео на закате

Кинематографические движения

Основная камера с расширенным динамическим диапазоном (HDR) Режим «Кино» Портретное видео на закате Кинематографические движения камеры

Кинематографическая цветокоррекция

Улучшение ключевых моментов одним касанием (на базе ИИ)

Съемка в формате 8K

Съемка в формате 4K с кинематографическим эффектом Телеобъектив APO (апохроматический)

Портретная съемка с большого расстояния

Портреты в стиле пленочной фотографии (с эффектом вспышки)

Эквивалентное фокусное расстояние 200 мм

Телеконвертер vivo G2

Дисплей vivo «Snap-Shot» (для моментальной съемки)

Портретная съемка с большого расстояния Портреты в стиле пленочной фотографии (с эффектом вспышки) Эквивалентное фокусное расстояние 200 мм Телеконвертер vivo G2 Дисплей vivo «Snap-Shot» (для моментальной съемки) Расцветка «Солнечный день» (Sunny Day)

Интегрированный блок камер («парящий остров») из стекла, обработанного методом холодной резки

Рама из авиационного алюминия

Интегрированный блок камер («парящий остров») из стекла, обработанного методом холодной резки Рама из авиационного алюминия Платформа Blue Crystal × процессор Dimensity 9600M

Аккумулятор Blue Ocean емкостью 7500 мА·ч

Новейшая операционная система OriginOS 7

vivo X500 Pro Max

Батарея на 7500 мАч, построенная по кремний-углеродной технологии, заряжается по проводу с мощностью 90 Вт и без провода — на 40 Вт. Толщина корпуса составляет 8,2 мм; алюминиевая рама и стеклянная задняя панель дают вес 211–213 г в зависимости от расцветки. В числе прочего предусмотрены стереодинамики, ИК-порт, USB Type-C 3.2, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.vivo X500 Pro Max оснащена 6,85-дюймовым LTPO OLED-дисплеем BOE Q11 с 2K-разрешением и частотой 144 Гц. Внутри — чип Dimensity 9600 Pro, до 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, который получает 90 Вт по проводу и 40 Вт без него.

Сенсор Blueprint Light Control 900

Сверхвысокий динамический диапазон 17EV

Кинематографическая замедленная съемка 4K 240 кадров в секунду

Усовершенствованная автофокусировка и отслеживание в видео 4K 120 кадров в секунду

Сверхвысокий динамический диапазон 17EV Кинематографическая замедленная съемка 4K 240 кадров в секунду Усовершенствованная автофокусировка и отслеживание в видео 4K 120 кадров в секунду Кинематографический режим | Портрет на закате

Кинематографическое движение камеры | Кинематографическая цветокоррекция | Мгновенные блики с помощью ИИ

Нативное 8K Live | Нативное 4K Live в кинематографическом стиле

Кинематографическое движение камеры | Кинематографическая цветокоррекция | Мгновенные блики с помощью ИИ Нативное 8K Live | Нативное 4K Live в кинематографическом стиле Сверхтелефотосъемка динамичных сцен | Сверхтелефото портреты

Эквивалент 200 мм: vivo Teleconverter G2

Эквивалент 400 мм: vivo Teleconverter G2 Ultra

Эквивалент 200 мм: vivo Teleconverter G2 Эквивалент 400 мм: vivo Teleconverter G2 Ultra Blue Crystal × Dimensity 9600 Pro

Дисплей 2K

Аккумулятор Blue Ocean 8000 мАч

Совершенно новая OriginOS 7

Масса устройства — 225–229 г. Основная камера ZEBlueprint Light Control 900: заявлен динамический диапазон 17 EV при видеосъёмке, а карданная стабилизация обеспечивает угол компенсации 3 градуса. 200-Мп телеобъектив перешёл от X300 Ultra — он умеет многозонный лазерный автофокус, съёмку движущихся объектов с 30-кратным приближением и функцию Anyplace Telephoto Tracking. Для Pro Max предусмотрен телеконвертер ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra с эквивалентным фокусным расстоянием 400 мм.