В России стартуют продажи беспроводных пылесосов Roidmi

Roidmi представила в России три модели вертикальных беспроводных пылесосов: мощный и эффективный моющий Roidmi X30 Plus, универсальный Roidmi X20 с возможностью влажной уборки, а также лёгкий портативный Roidmi P1 Pro.

Roidmi X30 Plus

Roidmi X30 Plus - флагманская и инновационная модель. Пылесос подойдёт для уборки самых разных покрытий: от ковров и паркета до мрамора и керамической плитки. Он способен работать в двух режимах - стандартное всасывание и мытье полов. За очистку пропускаемого через пылесос воздуха отвечает шестислойный фильтр. Две щётки пылесоса вращаются со скоростью 200 об/мин и способны эффективно убрать даже опасный мусор — например, малозаметные осколки стекла. Удобная ручка, которую можно держать обеими руками, позволит избавляться даже от въевшихся пятен без чрезмерных усилий. Одного заряда и полного бака воды хватит на 80 минут работы или же на уборку помещения площадью до 150 м2. Контролировать состояние устройства, оснащённого беспроводной магнитной зарядкой, можно через специальное мобильное приложение.

Roidmi X20

Пылесос Roidmi X20 станет отличным помощником для тех, кто хочет максимально упростить и ускорить уборку, не потеряв в её качестве. Устройство способно одновременно всасывать пыль и проводить влажную уборку. При этом полного заряда батареи хватит на 65 минут уборки. Беспроводной пылесос получил мотор, который вращается со скоростью 120 000 об/мин. Благодаря этому сила всасывания выросла на 30% по сравнению с предыдущей моделью.

Roidmi X20 отличается стильным современным дизайном и тихой работой, несмотря на мощный мотор. В нём также установлены двойные фильтры, благодаря чему воздух, который выходит из пылесоса, абсолютно чистый. За влажную уборку отвечает швабра из микрофибры.

Roidmi P1 Pro

Roidmi P1 Pro - маленький и легкий пылесос, весит всего 0,5 кг. Его удобно будет брать с собой в поездки или применять для уборки салона машины. Светодиодная подсветка позволит всё вычистить тщательно и качественно, не пропустив даже плохо освещённые места. Roidmi P1 Pro оснащён мощным мотором, который работает со скоростью 110 000 об/мин и способен всосать даже спрятавшиеся в труднодоступных местах пыль и мелкие фрагменты мусора.

Заряда батареи хватает на 20 минут — достаточно, чтобы провести экстренную уборку. Чтобы зарядить устройство полностью понадобится 2,5 часа, при этом для зарядки используется шнур USB Type-C. Установленный в пылесосе фильтр HEPA задерживает даже микрочастицы пыли диаметром до 0,3 мкм и бактерии, эффективно предотвращая вторичное загрязнение воздуха.

Кроме того, бренд представил еще несколько моделей, такие как Roidmi S2 и Roidmi S1E. Roidmi S2 — классическая модель с традиционной для бренда крупной удобной ручкой. Выглядит он очень современно и минималистично, и объединяет в себе стильный внешний вид и продвинутые современные технологии. Владельцы пылесоса могут установить специальное мобильное приложение: оно будет напоминать о том, что пришло время зарядить устройство, почистить бак или сменить фильтр.

Roidmi S1E предназначен для тех, кому важны стиль и элегантность каждого устройства. Он доступен в двух цветах — сером и голубом. Модель оценят владельцы небольших квартир — пылесос компактный и лёгкий (вес — всего 1,3 кг), а одного заряда батареи хватает на 40 минут уборки.

Новинки появится в продаже в ближайшее время. Приобрести их можно будет в крупных федеральных магазинах техники «МВидео», «РБТ», а также в онлайн-магазинах электроники. Рекомендованные розничные цены составят 27 990 рублей за Roidmi X20, 37 990 рублей за Roidmi X30 Plus и 5 590 рублей за Roidmi P1 Pro.