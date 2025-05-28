В России стартуют продажи флагманской серии смартфонов realme GT 7

Компания realme объявила о запуске новой флагманской линейки смартфонов realme GT 7 на российском рынке. Продажи стартуют 17 июня 2025 года. В серию войдут базовая модель realme GT 7, младшая версия realme GT 7T, а также специальная лимитированная версия realme GT 7 Dream Edition.

Слоган новой линейки — «Скорость без пит-стопов» — подчеркивает акцент компании на высокую производительность и длительное время автономной работы устройств. Стандартная версия realme GT 7 будет доступна в цветах «Обсидиан» и «Синий ледник».

Особое внимание привлекает realme GT 7 Dream Edition, созданный в сотрудничестве с командой Aston Martin Formula One. Эта версия отличается уникальным дизайном: корпус выполнен в фирменном цвете Aston Martin Green, украшен двукрылым логотипом и аэродинамическими линиями на задней панели. В России будет доступно только 1500 экземпляров этой модели.

Подробные технические характеристики, варианты конфигураций и цены на новинки компания realme обещает раскрыть ближе к дате старта продаж.

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