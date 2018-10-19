В России уже можно заказать iPhone XR

Компания Apple начала принимать предзаказы на смартфон iPhone XR более чем в 50 странах, в число которых вошла и наша страна. В России новинка будет стоить 64 990, 68 990 или 77 990 рублей за версии на 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ флэш-памяти, соответственно. Смартфон выйдет в чёрной, белой, синей, жёлтой, коралловой и красной расцветках. Старт розничных продаж намечен на 26 октября.

Напомним, что самый доступный из новых iPhone оснащается 6,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1792:828 пикселей, 7-нанометровым чипсетом A12 Bionic, который характеризуется шестиядерным CPU, четырехъядерным GPU и NPU, а также 12 Мп основной камерой с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,8, оптической стабилизацией и вспышкой True Tone.