В России вышел Quad HD-монитор Philips 276C8

В России скоро стартуют продажи монитора Philips 276C8, который получил 27-дюймовую IPS-матрицу. Новинка характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, поддержкой технологии AMD FreeSync для плавного игрового процесса, временем отклика 4 мс (серый к серому), частотой обновления 75 Гц, углами обзора по вертикали и горизонтали до 178 градусов, 114% охватом цветового пространства NTSC и 131% охватом цветового пространства sRGB, симметричным портом USB Type-C, поддержки технологии Ultra Wide-Color и системы LowBlue. Цена монитора составляет 28 339 рублей.