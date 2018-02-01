В России вышел смартфон Alcatel 3C от компании TCL

В России вышел бюджетный полноэкранный смартфон Alcatel 3C. Гаджет получил 6-дюймовый дисплей с разрешением 720 * 1440 точек. В основе изделия лежит 4-ядерный чип MediaTek MT8321. В качестве ОС выступит Android 7.0 Nougat. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 4.2, камеры на 8 и 5 мегапикселей, два SIM-слота, аккумулятор емкостью в 3000 мА.ч и отдельный слот для microSD-карт до 128 Гб. Габариты устройства составляют: 7,9 * 76 * 161 мм и весит около 169 грамма. Приобрести смартфон Alcatel 3C можно за 6990 рублей.