В России выпустили кнопочные телефоны Acer Disco, Twist и Jive

Компания Acer выпустила в России кнопочные телефоны Disco, Twist и Jive, которые оценены от 2490 рублей до 3990 рублей соответственно. В линейку Disco вошли модели DS17, DS24 и DS35 с экранами диагональю 1,7, 2,4 и 3,5 дюйма, а также массой 80, 96 и 130 граммов соответственно. DS17 имеет автономность 9 дней, а DS24 и DS35 проработают до 16 дней. Старшая модель может похвастаться 2-Мп камерой.

Серия Twist получила модели TW24 и TW35 со временем автономной работы до 16 и 20 дней соответственно, а также 2-Мп камерой у старшей модели. Телефоны Jive JV24 и JV32 отличаются крупными кнопками, специальной кнопкой SOS и автономностью до 12 дней. Все телефоны оснащаются интерфейсом USB-C, слотом для карты памяти microSD, поддержкой Bluetooth, FM-радио и 3,5-мм аудиогнездом.

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