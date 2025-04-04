В США решили продавать видеокарты по подписке

Из-за дефицита видеокарт производители и продавцы начали прибегать к жёстким мерам, чтобы обеспечить их доступность именно для геймеров, а не для перекупщиков. Стоит отметить, что найти видеокарты серий RTX 50 или RX 9070 на полках магазинов до сих пор довольно сложно. Несмотря на то, что ситуация с поставками немного улучшилась, спрос всё ещё превышает предложение, и большинство торговых площадок попросту не справляются с объёмами желающих. Стоит лишь появиться новому товару в продаже, как его мгновенно раскупают. Например, на Amazon практически невозможно найти RX 9070 XT или любую модель из RTX 50-й серии по рекомендованной розничной цене. В этом свете некоторые компании решили ввести ограничительные меры, направленные на борьбу со спекулянтами.

Sapphire, являющаяся официальным партнёром AMD, внедрила дополнительный шаг для покупки своей модели Pulse Radeon RX 9070 XT Gaming через Amazon. Без активной подписки Prime приобрести эти модели невозможно. Amazon Prime — это платный сервис, предоставляющий доступ к скидкам, быстрой доставке и эксклюзивным предложениям, в том числе к подобным видеокартам. ASUS поступила аналогично, предложив свою RTX 5070 только для Prime-подписчиков. Таким образом, компании пытаются сдержать массовую скупку видеокарт перекупщиками, но очевидно, что такое ограничение не является непреодолимым барьером. Prime можно оформить за считанные минуты, а месячная подписка стоит всего 15 долларов. Так что на деле барьер практически символический.
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