В США украли iPhone на 100 тысяч долларов

При этом довольно странная ситуация с самим покупателем, так как стоит понимать, что 300 смартфонов покупают явно для перепродажи. Но если в наших странах серый импорт процветает и пользователи готовы покупать смартфоны у неизвестных магазинов, то в США это не сработает — продать смартфон дешевле, чем он продаётся в официальном магазине, всё равно не выйдет. Соответственно, пользователь либо планировал контрабандой вывозить это всё добро в Мексику, либо в какую-то другую страну, что сделать легально всё равно бы не вышло. Вероятно, он планировал сбыт устройств вне закона, так что карма, видимо, настигла раньше времени. Но всё равно очень странно, что можно спокойно среди бела дня ограбить человека прямо у магазина и уйти безнаказанным.