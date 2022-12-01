В США украли iPhone на 100 тысяч долларов

Недавно в США произошла история, которая вполне тянет на голливудский фильм. Дело в том, что пользователь зачем-то решил купить в официальном магазине сразу 300 iPhone — модели не уточняются, но если магазин официальный, то это относительно свежие модели. Соответственно, сумма покупки составила 250-300 тысяч долларов. Дальше, пользователь упаковал все эти смартфоны в три большие сумки и отправился загружать их в автомобиль, как вдруг на него напали грабители и украли одну из сумок. В результате пользователь лишился смартфонов на сумму в 95 тысяч долларов, что, конечно, безумно обидно — он буквально только вышел из магазина и сразу же был ограблен. Безусловно, грабителей найдут, но получит ли он свои деньги обратно — вопрос.

При этом довольно странная ситуация с самим покупателем, так как стоит понимать, что 300 смартфонов покупают явно для перепродажи. Но если в наших странах серый импорт процветает и пользователи готовы покупать смартфоны у неизвестных магазинов, то в США это не сработает — продать смартфон дешевле, чем он продаётся в официальном магазине, всё равно не выйдет. Соответственно, пользователь либо планировал контрабандой вывозить это всё добро в Мексику, либо в какую-то другую страну, что сделать легально всё равно бы не вышло. Вероятно, он планировал сбыт устройств вне закона, так что карма, видимо, настигла раньше времени. Но всё равно очень странно, что можно спокойно среди бела дня ограбить человека прямо у магазина и уйти безнаказанным.
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